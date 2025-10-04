Monza, partito il corteo per dire no a Pedemontana: “Fermiamo l’autostrada della Brianza”

Partito nel pomeriggio di sabato 4 ottobre il corteo per dire no alla Pedemontana – promosso dal comitato Suolo libero in collaborazione con il comitato No Pedemontana, il Comitato per la difesa del territorio e il comitato No tratta D-Breve – che ha incassato anche i patrocini di quindici amministrazioni comunali, tutte afferenti all’area del vimercatese: Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Cambiago, Carnate, Cavenago Brianza, Cornate d’Adda, Lesmo, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate e Vimercate.

Il corteo contro Pedemontana (foto Federica Fenaroli)

Partito dai giardini della stazione di via Arosio il corteo di protesta contro l’autostrada che taglia la Brianza attraverserà corso Milano per poi dirigersi verso le vie Manzoni, Zucchi e Mantegazza, raggiungerà largo XXV aprile e piazza Trento e Trieste. Da via degli Zavattari “Fermare Pedemontana. Progettiamo insieme una nuova Brianza” si dirigerà poi verso lo scalo ferroviario, dove è prevista la sua conclusione.