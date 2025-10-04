Monza, partito il corteo per dire no a Pedemontana: “Fermiamo l’autostrada della Brianza”

Partito nel pomeriggio di sabato 4 ottobre il corteo per dire no alla Pedemontana – promosso dal comitato Suolo libero in collaborazione con il comitato No Pedemontana, il Comitato per la difesa del territorio e il comitato No tratta D-Breve – che ha incassato anche i patrocini di quindici amministrazioni comunali, tutte afferenti all’area del vimercatese: Agrate Brianza, Bellusco, Bernareggio, Burago Molgora, Busnago, Cambiago, Carnate, Cavenago Brianza, Cornate d’Adda, Lesmo, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate e Vimercate.
Partito dai giardini della stazione di via Arosio il corteo di protesta contro l’autostrada che taglia la Brianza attraverserà corso Milano per poi dirigersi verso le vie Manzoni, Zucchi e Mantegazza, raggiungerà largo XXV aprile e piazza Trento e Trieste. Da via degli Zavattari “Fermare Pedemontana. Progettiamo insieme una nuova Brianza” si dirigerà poi verso lo scalo ferroviario, dove è prevista la sua conclusione.