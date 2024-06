Patronale di san Giovanni a Monza: messa solenne con monsignor Flavio Pace

Sarà monsignor Flavio Pace, monzese originario del quartiere San Fruttuoso, da poco nominato da papa Francesco segretario del dicastero per la promozione dell’unità dei cristiani e arcivescovo titolare di Dolia, a presiedere a Monza la messa solenne nel giorno di san Giovanni, patrono della basilica e della città.

La funzione, a cui parteciperanno anche le autorità cittadine, verrà celebrata alle 10.30 di lunedì 24 giugno. Sull’altare, accanto a monsignor Pace, anche l’arciprete, monsignor Silvano Provasi, i parroci della città con la veste di canonici del duomo e i coadiutori.

Come da tradizione saranno presenti anche alcuni membri del corpo degli alabardieri, a guardia dell’altare. Subito dopo, in piazza Roma, l’amministrazione comunale consegnerà i Giovannini d’oro, la benemerenza civica monzese.

La festa patronale di san Giovanni è stata aperta dal concerto della Cappella musicale del duomo, venerdì sera in basilica e poi con le funzioni della vigilia della natività di san Giovanni battista, che la Chiesa ha ricordato quest’anno sabato 22 giugno, dal momento che il giorno della vigilia della festa del santo (23 giugno) cade in domenica.

Patronale di san Giovanni a Monza: la messa della vigilia

Sabato 22 giugno la messa è stata concelebrata. Intorno all’altare maggiore del duomo i sacerdoti della parrocchia che quest’anno ricordano anniversari significativi della loro ordinazione. Tra i religiosi presenti don Luigi Nason, teologo che per anni ha svolto il suo ministero proprio in duomo e oggi è canonico del duomo di Milano e ricorda i 60 anni dall’ordinazione sacerdotale. Accanto a lui tre ex giovani dell’oratorio, che furono ordinati insieme nel 1999. Si tratta di don Ugo Lorenzi, oggi in servizio alla comunità pastorale di Rho e docente alla Facoltà teologica, don Giorgio Spada, oggi parroco a Campione d’Italia e padre Luca Zottoli, della famiglia dehoniana. Tutti e tre, amici fin dai tempi dell’oratorio Redentore, festeggiano i venticinque anni di ordinazione sacerdotale. Festeggia i venticinque anni di consacrazione anche suor Paola, per anni a servizio dell’oratorio del duomo, catechista e ancora oggi educatrice all’asilo Angeli custodi delle misericordine, accanto alla casa madre della congregazione.

Al termine della messa vigiliare come da tradizione la parrocchia le benemerenze “Una vita per il duomo”. La festa per i premiati ma anche per i sacerdoti festeggiati e per suor Paola è continuata nel salone dell’oratorio con la cena conviviale. In occasione della festa patronale i Musei civici propongono un tour alla scoperta delle opere che raccontano il Battista, dal Medioevo all’età moderna. Il tour partirà dal museo lunedì 24 giugno alle 15.30 e proseguirà poi verso il duomo e la sua piazza. L’iscrizione si effettua on line sul sito museicivicimonza.it.