Prepararsi al futuro insieme. Prepararsi al futuro con competenza. È questo l’obiettivo del progetto “Surf – Skill Up per rispondere alle sfide del futuro”, che coinvolge i genitori di ragazzi preadolescenti e adolescenti in uno spazio di formazione e sperimentazione, per imparare a crescere con i loro figli. Un percorso guidato dagli esperti del servizio “Le Ali” (un servizio di counseling per ragazzi e genitori nel decanato di Carate Brianza), con gruppi di lavoro di genitori, basati sul modello delle “Family Skills”, un modello formativo ideato dall’Ata Brianza e fondato, appunto sulle Life skills education.

Parte “Surf”, il progetto che prepara i genitori all’adolescenza: prima tappa a Veduggio, poi Albiate

“Surf” è organizzato in 4 gruppi con percorsi in 4 giorni diversi e il primo appuntamento è in oratorio a Veduggio martedì 15 ottobre alle 20.45 (è necessario iscriversi). Seguiranno le tappe di Montesiro, Robbiano, Albiate. L’intento è acquisire le abilità emotive, cognitive e comportamentali, necessarie per continuare a costruire il proprio ruolo genitoriale, imparando ad accogliere e governare con autoefficacia il moto delle onde portate dall’adolescenza. Il progetto ha il contributo di Fondazione Monza e Brianza. Per maggiori informazioni sul servizio, per il programma dettagliato e per scoprire come iscriversi al percorso questi sono i contatti: 3891590509; info@le-ali.it; www.le-ali.it