Parco, Golf Club Milano: nel 2028 i 100 anni col ritorno degli Open d’Italia

Nel 2028 il Golf Club Milano nel parco di Monza compirà 100 anni e festeggia con il ritorno degli Open d’Italia. L’annuncio è arrivato lunedì nel corso di una conferenza in Regione Lombardia.

Parco, Golf Club Milano: nel 2028 i 100 anni, celebrazioni dal 2026

Le celebrazioni cominceranno già nel 2026 con importanti gare nazionali e internazionali, tra le quali l’Open d’Italia femminile e il Gran Premio Città di Milano, gara di selezione degli atleti delle squadre nazionali femminile e maschile. In programma anche un evento dedicato alla memoria di Gianni Albertini, storico presidente del Golf Club Milano e della Federazione Italiana Golf tra gli anni ’50 e ’60 e protagonista dello sviluppo della disciplina in Italia.

«Una collaborazione importante quella con il Golf Club Milano e con il presidente Camera – ha detto il presidente Attilio Fontana – e altrettanto importante è la valorizzazione di uno sport che all’estero, negli Stati Uniti ad esempio, è molto diffuso mentre da noi è visto ancora come elitario. Ci sono segnali differenti, tuttavia, credo si stia aprendo sempre più verso nuove frange di praticanti, essendoci sempre più opportunità di coinvolgimento. L’iniziativa celebrativa presentata oggi va nella direzione di coinvolgere una platea di persone più ampia possibile, in uno sport bellissimo».

«Ricordare Gianni Albertini significa ripercorrere una pagina fondamentale dello sport lombardo e italiano – ha sottolineato Federica Picchi, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo sport – È stato un uomo capace di visione, determinazione e coraggio, che ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del golf nel nostro Paese».

Parco, Golf Club Milano: nel 2028 i 100 anni, l’incontro che celebra la figura di Gianni Albertini

L’evento celebrativo principale, ‘L’impresa di Gianni Albertini e il suo progetto sempre attuale per il Golf lombardo e nazionale‘, si terrà sabato 22 novembre 2025 alle 18 presso il Golf Club Milano. Una serata che intende ripercorrere il ruolo straordinario di Albertini nella crescita del golf italiano nel secondo dopoguerra, ma anche il suo profondo legame con Milano, Monza e la Brianza, territori ai quali ha dedicato una vita di iniziative, relazioni e visione.

«La Lombardia ha il più alto numero di tesserati della Federazione Italiana Golf – ha ricordato Picchi – con circa 23mila praticanti. Questo risultato è stato ottenuto anche grazie a figure carismatiche e di spicco come Gianni Albertini. La sua storia è un patrimonio che merita di essere custodito e trasmesso».

«Abbiamo cercato di impostare la nostra azione – ha ricordato il presidente del Golf Club Milano, Guido Camera – a valori tradizionali che Albertini ha interpretato al meglio: correttezza, resilienza, inclusione, solidarietà, rispetto dell’ambiente e tutela della salute».

Camera ha evidenziato l’importanza del supporto istituzionale nel promuovere attività culturali e sportive che contribuiscano allo sviluppo del movimento golfistico lombardo e alla valorizzazione dei suoi luoghi simbolo. Sostegno fondamentale per promuovere iniziative culturali e sportive che promuovono i valori del golf, e che Gianni Albertini ha incarnato con il proprio esempio.