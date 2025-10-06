Il Golf Tour di Assolombarda è una realtà ormai consolidata, ma i campi da golf – anche quelli brianzoli – sono pronti per un passo in più: il progetto “Open Horizon: Lombardia Capitale del Golf”, promosso da Assolombarda, Confindustria Lombardia, Fig (Federazione Italiana Golf) e Regione Lombardia verrà presentato giovedì 9 ottobre alla Fiera internazionale del turismo TTG di Rimini.

L’obiettivo è di valorizzare il golf “come leva di attrattività e sviluppo per il territorio lombardo, creando sinergie tra imprese, istituzioni e operatori del turismo“.

Golf: il progetto di Assolombarda alla Fiera del turismo di Rimini, chi ci sarà

All’evento interverranno Barbara Mazzali, assessore regionale al Turismo, Moda, Design, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, Gianluca Scavo, presidente Gruppo Turismo Assolombarda e Delegato Confindustria Lombardia, il consigliere Federazione Italiana Golf Vittorio Andrea Vaccaro. Il progetto sarà presentato da Cristian Ferraris, vice direttore generale Assolombarda e da Roberto Rusconi, presidente Comitato Regionale Lombardo Federazione Italiana Golf.