Parco di Monza, vandali contro la bocciofila Cascina del Sole: «Mai subito un attacco del genere»

«Negli anni abbiamo subito altri atti di vandalismo: mai nessuno, però, è stato di questa portata». Pessimo risveglio quello di martedì mattina per l’associazione culturale ricreativa Cascina del Sole: la bocciofila del parco di Monza, sede delle sue attività, è stata presa di mira da qualcuno che non si è fatto scrupolo di lasciare tutto a soqquadro dopo aver danneggiato recinzioni, finestre e armadietti.

Parco di Monza vandalismi Cascina del Sole Parco di Monza vandalismi Cascina del Sole

Parco di Monza, vandali contro la bocciofila Cascina del Sole: la scoperta poco prima dell’incontro settimanale con la Cooperativa Gioele

Il presidente Gianpietro Balzarelli riferisce di «aver trovato la rete tagliata e divelta, il vetro della finestra rotonda rotto, la porta in legno scardinata, gli armadietti personali aperti e il loro contenuto sparso per terra». I vandali hanno frugato anche nel ripostiglio e aperto gli armadi, buttando tutto per aria. La scoperta poco prima delle 10 del mattino, quando Balzarelli è andato ad aprire la struttura in vista dell’appuntamento con i ragazzi della cooperativa sociale Gioele di Lissone, che proprio il martedì frequentano i campi della struttura per allenarsi nel gioco delle bocce.

Parco di Monza vandalismi Cascina del Sole Parco di Monza vandalismi Cascina del Sole

Parco di Monza, vandali contro la bocciofila Cascina del Sole: chiamata al 112 e denuncia, tanta amarezza

Immediata la chiamata al 112 e alla dirigenza del Consorzio: presto l’associazione si presenterà in questura per formalizzare la denuncia, poi si dovrà dedicare alla conta (e alla sistemazione) dei danni. L’amarezza è tanta: «La bocciofila è gestita dalla nostra associazione ormai da sedici anni: in passato qualche danno lo abbiamo subito, ma mai nulla del genere. Non abbiamo mai pensato di dare fastidio a qualcuno, anzi: abbiamo sempre pensato di rappresentare una buona opportunità di incontro e di aggregazione».