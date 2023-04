Parco delle Groane: nuovo allarme incendio

Nuovo allarme incendio nel parco delle Groane in territorio di Lentate sul Seveso. Nella serata di mercoledì 12 aprile alcuni passanti hanno allertato i soccorsi per odore di bruciato e fumo alzarsi dal bosco. I vigili del fuoco di Lazzate con l’autobotte e il mezzo antincendio boschivo e i mezzi del parco si sono portati nella zona tra via Manzoni e via Oberdan, dove già in mattinata c’era stato un intervento di un paio d’ore sempre per incendio boschivo. Con l’aumentare della pioggia in serata, le squadre impegnate hanno effettuato un’ultima verifica e sono rientrate intorno alle 21.

Nel parco delle Groane c’era stato un intervento per incendio nel giorno di Pasqua seguito a quello molto grave del 3 aprile tra Limbiate e Cesate.