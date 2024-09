Parco delle Groane: cervo recuperato dopo un incidente, ora è in cura al Cras

Gli operatori del Parco delle Groane sono riusciti a salvare un giovane esemplare di cervo nella nottata tra mercoledì e giovedì. L’animale si trovava nel bosco al confine tra Solaro e Cesate quando è stato avvistato e subito sono intervenuti sul posto gli agenti della polizia locale delle Groane e i volontari del servizio di ambulanze veterinarie Odv. A seguire è arrivato anche il veterinario di turno dell’Ats Rho. Il cervo era entrato in contatto con un’automobile di passaggio, riportando ferite agli arti posteriori, fortunatamente però dai primi accertamenti al Cras non sono emerse fratture, ma solamente abrasioni e una lussazione.

Solaro recupero cervo parco delle Groane Solaro recupero cervo parco delle Groane

Parco delle Groane: cervo recuperato dopo un incidente, la segnalazione di alcuni automobilisti

Dopo l’impatto l’animale si era adagiato in un campo a lato della strada. Alcuni automobilisti di passaggio hanno chiamato i carabinieri e le forze dell’ordine hanno inviato sul posto gli esperti del settore. In tutto gli animali erano in due ed erano stati avvistati anche a Limbiate e Garbagnate, sempre all’interno delle aree verdi naturali. Potrebbe trattarsi di due esemplari di passaggio, diretti magari verso le vicine montagne dell’arco alpino. Il cervo è stato soccorso e trasportato con l’ambulanza veterinaria nel luogo di cura, dove ora si attenderà qualche giorno prima di valutarne le condizioni. Fortunatamente per l’animale non ci dovrebbero essere grosse conseguenze, nella speranza che possa riprendersi al più presto ed essere liberato in una zona sicura.