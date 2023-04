Parcheggi a Lissone, novità: 110 stalli gratis in arrivo in centro

Stralciata la realizzazione del parcheggio con 75 stalli di sosta a pagamento al laghetto, intervento considerato “non prioritario e poco coerente con il parco urbano per il quale il Comune avrebbe dovuto versare al concessionario quasi 400.000 euro a rimborso dei lavori”, destinazione nella zona centrale di Lissone di circa 110 stalli per la sosta non a pagamento.

Parcheggi a Lissone: nuovo contratto della sosta

Sono alcuni dei principali punti del nuovo contratto per la gestione della sosta nelle cosiddette “strisce blu” a pagamento della zona centrale della città approvato dalla giunta.

“Dopo una serie di criticità di natura contrattuale, emerse negli anni scorsi a seguito dell’accordo stipulato dalla precedente amministrazione comunale – spiega il sindaco Laura Borella – abbiamo da subito avviato delle trattative che hanno portato alla definizione di un nuovo accordo, che porterà dei benefici sia per il Comune che per i cittadini. Le rivisitazioni apportate consentiranno infatti di evitare le importanti perdite economiche maturate in passato, grazie anche al riconoscimento, da parte del gestore della sosta al Comune, dell’aggio sulle somme versate dal Comune stesso per le ore di sosta gratuita o agevolata dei residenti in zona rossa, ovvero la zona più centrale di Lissone”.

Parcheggi a Lissone: 110 stalli in centro, stralciati 75 posti a pagamento al laghetto

Arrivano 110 stalli gratis in centro. “Grazie al nuovo accordo – sottolinea il sindaco – sicuramente agevoleranno gli utenti delle attività commerciali e queste ultime, oltre che i cittadini”. Nel nuovo accordo viene inoltre stralciata la realizzazione del parcheggio con 75 stalli di sosta a pagamento presso il laghetto.

“Questo parcheggio – precisa il primo cittadino di Lissone – sarebbe peraltro stato penalizzante sia per i fruitori del parco che per le attività in esso presenti. Dopo anni di malcontento per i cittadini e di perdita economica per il Comune, sono soddisfatta che si sia arrivati a questo nuovo accordo, che siamo certi apporterà benefici a tutti”.