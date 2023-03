PalaMeda, Fgi e Auxologico contro i disturbi dell’alimentazione

In occasione della giornata nazionale del “fiocchetto lilla” per la lotta ai disturbi dell’alimentazione e della nutrizione, la Federazione ginnastica d’Italia e l’istituto Auxologico italiano al palaMeda hanno presentato una nuova partnership per proteggere atlete e atleti adolescenti tramite un’efficace azione preventiva. Il progetto per un’attività sportiva in salute intende fornire una risposta a un fenomeno rimasto finora in ombra – i disturbi dell’alimentazione tra i giovani che praticano attività agonistica – con una strategia di intervento mirata e il contributo di professionisti specializzati.

L’evento a tema “Volteggiare liberi con il corpo e con la mente” è stato un approfondimento e una riflessione medici, psicologici, educatori, sportivi, pazienti e familiari, e ha ricordato anche il 154anno di fondazione della Federazione ginnastica d’Italia. Erano presenti Luca Santambrogio, sindaco di Meda e della provincia di Monza e Brianza, Guido Bertolaso, assessore al welfare regionale; Gherardo Tecchi, presidente della Fgi, Novella Calligaris, già campionessa di nuoto; Mario Colombo, direttore generale di Auxologico; Igor Cassina, oro Olimpico ad Atene 2004 e Martina Colombari in collegamento video.

Tra il pubblico anche Giuseppe Ghezzi, 84 anni, ex ginnasta che con la Pro Lissone aveva vinto il titolo italiano a squadre. La serata si era aperta con l’esibizione inedita della Pro Patria bustese gruppo Gpt, con l’accompagnamento musicale dal vivo del Trio Atmosphere. Tra un intervento e l’altro delle personalità presenti e degli esperti di disturbi dell’alimentazione si sono esibiti i ginnasti maschili e femminili che fanno parte della squadra nazionale.

“Se siamo qui questa sera – ha affermato l’assessore Bertolaso – ad omaggiare e applaudire tutti i nostri grandi campioni, possiamo farlo grazie al lavoro straordinario che è stato fatto in Lombardia e in tutta Italia per la campagna di vaccinazione contro il Covid e anche grazie al grande lavoro di mobilitazione che è stato portato avanti proprio a Meda. E ringrazio il sindaco, i medici e gli infermieri di Auxologico, i ragazzi della Protezione Civile, della Croce Rossa e tutti i volontari che si sono impegnati per superare tutti insieme una situazione che fortunatamente oggi ci lasciamo alle spalle. Oggi possiamo e dobbiamo guardare avanti puntando in particolar modo sui giovani. Lo sport è la migliore medicina che esista al mondo per vivere bene e preservare il nostro stato di salute”

“È un grande piacere per Meda ospitare questa manifestazione – ha affermato il sindaco Santambrogio – ennesima prova della grande collaborazione con Auxologico, e poter riflettere su una tematica di così grande rilevanza che è quella dei disturbi alimentari. Un argomento che ben si sposa con una serata di sport”.

“Siamo felici come Fgi di essere a Meda, tra i luoghi più importanti per la ginnastica italiana – ha dichiarato Gherardo Tecchi – insieme ad un partner autorevole come l’Auxologico che ci affianca, in ambito sportivo, nella battaglia comune contro i disturbi del comportamento alimentare. La Fgi, ente morale fin dal 1896, come in tante altre occasioni a cavallo di tre secoli, ha la responsabilità di affrontare le nuove sfide che la società e la storia ci propongono. La Fgi si fa nuovamente pioniera, mettendosi in prima linea accanto agli esperti e ai professori dell’Auxologico nella lotta contro uno dei mali del nuovo millennio”.

“La nostra fondazione – ha affermato il direttore generale di Auxologico, Mario Colombo – tradizionalmente impegnata nella ricerca scientifica e nella cura di questa grave patologia dei disturbi alimentari si unisce oggi a una importante realtà sportiva come quella della Fgi per dare vita ad una grande sinergia che mette insieme tutti i nostri professionisti, tra cui psicologi, endocrinologi, nutrizionisti e i tecnici della federazione. Uniamo le competenze di tecnici sportivi e tecnici sanitari per conoscere di più questa malattia e prevenirla. Siamo a Meda a sottolineare questo importante progetto nella città che ci ospita e nel centro che già durante la pandemia ha unito la collettività nella lotta contro il Covid con l’hub vaccinale. Oggi lottiamo tutti insieme contro un problema che a suo modo rappresenta una epidemia che continua a crescere soprattutto negli ultimi anni. Stasera celebriamo lo sport, la libertà, la giovinezza ma anche l’importanza della salute e della prevenzione”.

Nel corso della serata sono intervenuti anche medici, psicologi, educatori, sportivi, pazienti e familiari. Particolarmente toccante la testimonianza di un papà, Paolo Massa, che dopo aver lottato al fianco della figlia per sconfiggere la malattia, ha fondato l’associazione Artemisia – una voce per l’Anoressia di cui oggi è presidente, per aiutare le famiglie che purtroppo vivono la stessa situazione.