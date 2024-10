Pagamento bollette e sostituzione di elettrodomestici energivori: 30mila euro da Acinque a 101 famiglie

“Nuovi Percorsi”: al via un progetto contro la povertà energetica promosso da Banco dell’energia in collaborazione con la San Vincenzo de Paoli. Donati da Acinque, la multiutility dell’energia monzese, fondi per sostenere 101 famiglie (400 persone in totale). Il progetto, che avrà durata massima di 12 mesi, è stato presentato lunedì 14 ottobre al centro anziani di Meda alla presenza del sindaco della città, Luca Santambrogio, e dell’assessore ai Servizi sociali di Meda, Mara Pellegatta. Proposto un aiuto verso chi vive in condizioni indigenti, ma anche un percorso attivo di consapevolezza per “educare” al risparmio energetico. Pagamento delle bollette luce e gas, sostituzione degli elettrodomestici poco efficienti e di 600 lampadine alogene con quelle a basso consumo, verifica caldaie: sono 30mila euro i fondi a disposizione per sostenere famiglie (30 a Cantù e Cesano Maderno, 20 a Meda, 7 a Barlassina, Carugo e Alzate Brianza).

Un progetto nato dalla sinergia tra Banco dell’energia, ente filantropico, Acinque, multiutility, e San Vincenzo de’ Paoli – Consiglio centrale Brianza- ente del terzo settore in prima linea contro l’emarginazione sociale. Con una donazione di 30mila euro di Acinque, Banco dell’energia ha messo a disposizione i fondi necessari al pagamento delle bollette e alla fornitura di elettrodomestici ad alta efficienza energetica e la San Vincenzo si occuperà direttamente del pagamento delle bollette e dell’acquisto degli elettrodomestici, accompagnando le famiglie attraverso i propri soci e volontari. Saranno realizzati anche 6 incontri di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità e del risparmio energetico aperti alla cittadinanza, in ciascuno dei comuni interessati.

“Investire nel benessere delle persone e nella sostenibilità ambientale è fondamentale per costruire un futuro migliore-affermano gli amministratori-insieme possiamo fare la differenza, promuovendo un consumo responsabile e contribuendo a un ambiente più sano. Importante il ruolo svolto da un’associazione che in Monza e Brianza rappresenta una vera e propria forza a sostegno delle fragilità, la San Vincenzo de Paoli”.

“L’obiettivo è quello di intervenire nell’immediato tramite il pagamento delle bollette energetiche e la sostituzione degli elettrodomestici, e nel medio-lungo periodo accompagnare i beneficiari verso un uso più consapevole dell’energia elettrica” commenta Laura Colombo, segretario generale del Banco dell’energia. “Quale società di riferimento del territorio nel settore dell’energia avvertiamo la responsabilità sia in termini di supporto alle fasce più deboli della popolazione sia rispetto alla sensibilizzazione sui comportamenti nei consumi” sottolinea Stefano Cetti, ad di Acinque. “Un progetto articolato e preciso che intercetta le criticità” aggiunge Paolo Frigerio, sindaco di Alzate Brianza, già presidente del Consiglio Centrale Brianza della San Vincenzo de Paoli.