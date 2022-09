Paderno Dugnano: via ai lavori sul ponte di via Battisti, fine prevista per maggio 2023

Sono iniziati i lavori di consolidamento e rifacimento parziale del ponte sulla ferrovia di via Cesare Battisti a Paderno Dugnano. Il sovrappasso stradale è chiuso dal maggio 2021 a causa del pesante dissesto riscontrato nelle verifiche statiche effettuate.

Paderno Dugnano: due lotti in 260 giorni lavorativi

I lavori suddivisi in due lotti di intervento non dovrebbero avere ripercussioni sul traffico ferroviario sottostante e dovrebbero concludersi in 260 giorni lavorativi. Entro e non oltre maggio 2023, come precisa l’assessorato ai lavori pubblici.