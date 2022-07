Paderno Dugnano: salta il turno del campeggio dell’oratorio, i genitori protestano

Dopo quasi mezzo secolo salta il terzo turno del campeggio in Valsavarenche dell’oratorio di Cassina Amata-Palazzolo di Paderno Dugnano e i genitori si mobilitano in massa per protestare. Lo storico campeggio in Valle d’Aosta si “inceppa”, proprio nell’anno della ripresa post Covid. E la prossima settimana la protesta di decine di famiglie abituate, da generazione in generazione dal 1976 a regalare ai propri figli queste settimane in alta montagna, dovrebbe arrivare all’attenzione dell’arcivescovo Delpini.

Paderno Dugnano: salta il turno del campeggio dell’oratorio, lettera del coadiutore

Con una lettera di protesta che potrebbe già essere stata recapitata. Ha causato molte proteste e grande indignazione la decisione della parrocchia di cancellare la terza settimana dello storico campeggio parrocchiale e di cancellarla per motivi di incompatibilità personale tra il sacerdote coadiutore, don Fabio Zanin, e alcuni educatori del primo turno. Con una lettera don Fabio ha annunciato di non volere svolgere il terzo turno, causando una mobilitazione dei genitori che sono andati a parlare con il parroco, don Paolo Stefanazzi. Il coadiutore, da parte sua, aveva affidato a una lettera le sue motivazioni: impossibile gestire i responsabili del campeggio, tutti giovani dell’oratorio che si prestano gratuitamente a gestire i ragazzi del campeggio. Ad aggiungersi a questi motivi personali, c’è il fatto che uno degli addetti alla cucina si sarebbe ammalato di Covid e avrebbe dato forfait.

Paderno Dugnano: salta il turno del campeggio dell’oratorio, il parroco

I genitori si erano anche resi disponibili e avevano già trovato un sostituto cuoco. Ma don Fabio non ha voluto sentire ragioni. Il campeggio nel Parco del Gran Paradiso costituisce una sorta di tradizione per tante famiglie, che come ogni anno avevano comprato scarponi, sacchi a pelo e avevano organizzato questa estate 2022 in funzione della vacanza dei figli.

Il parroco, don Paolo, raggiunto telefonicamente si limita a commentare: «I primi turni sono andati benissimo, come al solito. Ci sono stati dei problemi ma sono questioni interne alla comunità parrocchiale».