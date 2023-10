Martedì mattina i carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno notificato un decreto di sospensione della licenza per 15 giorni al titolare di un bar di Calderara, il provvedimento è stato emesso dal Questore di Milano ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico. Un altro esercizio pubblico chiude temporaneamente a Paderno Dugnano per effetto delle indagini delle forze dell’ordine sul territorio, dopo il centro massaggi gestito da cittadini cinesi, fatto chiudere la scorsa settimana in zona Comasina.

Paderno Dugnano: i carabinieri chiudono un bar a Calderara, numerosi interventi e clientela con precedenti

Il dispositivo scaturisce da numerose segnalazioni per diversi reati, come previsto dalle leggi sulla pubblica sicurezza. A seguito dei quali provvedimenti l’esercizio commerciale, gestito da un 19enne italiano, è risultato essere frequentato da numerosi clienti con precedenti di polizia, per reati in materia di stupefacenti, contro la persona, il patrimonio, per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di stupefacenti e in materia di armi.

In particolare, nei mesi da maggio a settembre scorso, i Carabinieri erano intervenuti per schiamazzi causati dai frequentatori che disturbavano il riposo notturno dei residenti della zona e a settembre lì davanti si era verificata una rissa tra un gruppo di clienti frequentatori abituali del bar. Infine, lo scorso anno, la licenza era già stata sospesa per 7 giorni per analoghe problematiche.