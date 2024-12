Paderno Dugnano: annullato il capodanno nudista

Niente capodanno nudista a Paderno Dugnano: l’evento, che sarebbe stato di portata assolutamente inedita, organizzato in un ristorante della città, è stato cancellato.

«I proprietari del locale – spiega il presidente nazionale dell’associazione Anita, Giampiero Tentori – ci hanno comunicato che a seguito della eco mediatica eccessiva e per pressioni ricevute a livello locale, preferiscono cancellare la serata. Ora stiamo valutando come trovare una soluzione anche finanziaria per la cinquantina di persone provenienti da tutto il nord Italia che avevano già pagato il soggiorno in albergo».

Il gruppo, che sviluppa politiche naturiste in tutta Italia da quasi 60 anni, confida di arrivare a una intesa senza danni per i suoi iscritti. L’Anita, l’associazione nazionale naturisti sta già provvedendo a restituire la quota di partecipazione, che per ogni commensale era di 80 euro. C’è molta amarezza per Tentori e per gli altri promotori dell’iniziativa, che per la prima volta in Italia avrebbero organizzato qualcosa del genere proprio nella notte di capodanno.