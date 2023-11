Ottomila euro ai centri antiviolenza di Monza e Brianza: consegna in Questura illuminata di arancione

Ottomila euro donati ai centri antiviolenza della provincia di Monza e Brianza: si tratta del ricavato della seconda “We Run For Women – Corriamo con la Polizia di Stato”, la manifestazione che si è svolta il 19 novembre al Parco di Monza. È stato consegnato venerdì 24 novembre, in Questura, a Monza, a White Mathilda, Telefono Donna, Mittaron e Cadom.

La facciata della Questura illuminata di arancione (foto Questura di Monza e Brianza)

La Questura di Monza illuminata di arancione per la campagna “Orange the World”

Alle 18, inoltre, grazie al sostegno e alla collaborazione di Soroptimist International Sezione di Monza, in adesione alla campagna internazionale “Orange the World” la facciata della Questura è stata illuminata di arancione. E così sarà per tutto il fine settimana, sabato 25 cade la Giornata nazionale contro la violenza sulle donne, per sensibilizzare la comunità a favorire l’abbattimento della violenza di genere e la salvaguardia dei diritti umani.

A Monza la formazione di cento operatori, anche delle forze dell’ordine

Terminerà inoltre lunedì 27 novembre al Teatro Binario 7 di Monza un ciclo di quattro giornate di formazione di base voluto dalla Rete Artemide, durante le quali sono stati formati 100 operatori, tra cui otto poliziotte e poliziotti degli uffici di Via Montevecchia, militari dell’Arma dei Carabinieri, assistenti sociali, educatori e mediatori del territorio. “La formazione – spiegano dalla Questura – è stata dedicata al funzionamento dei singoli nodi della Rete ed alla conoscenza delle best pratices sull’accoglienza delle donne vittime di violenza e degli strumenti a contrasto di questo odioso fenomeno”.