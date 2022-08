Ospedale di Vimercate: un 42enne rompe a colpi di pietra i finestrini delle auto per rubare

Ha rotto a colpi di pietra i finestrini di quattro auto posteggiate per rubare oggetti negli abitacoli un 42enne di Briosco, già noto alle forze dell’ordine, arrestato dai carabinieri di Vimercate. L’uomo lo scorso 27 agosto ha preso di mira le vetture in sosta davanti all’ospedale cittadino. E’ stato tuttavia colto in flagrante da un passante che ha notato la scena e ha chiamato prontamente i Carabinieri.

Vimercate: spacca i finestrini delle auto per rubare, bottino una salopette

Dopo la chiamata al 112 i militari della Stazione dell’Arma di Vimercate sono intervenuti prontamente e hanno fermato il presunto autore ancora con il sasso tra le mani. Magro il bottino, una salopette da uomo della “Tucano” da circa 100 euro. Notevoli invece i danni arrecati alle vetture.

Spacca i finestrini per rubare a Vimercate, dovrà presentarsi alla polizia giudiziaria

Il 42enne, accompagnato in caserma a Vimercate, dopo aver acquisito le denunce dei quattro proprietari delle auto e al termine delle formalità di rito, è stato dichiarato in stato di arresto. Su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Monza, nella mattinata del 29 agosto, è stato convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia giudiziaria. Il brioschese dovrà rispondere dell’accusa di furto aggravato.