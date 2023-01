Ospedale di Vimercate: all’oncologia medica il direttore specializzato in ricerca sulla nutrizione

È Salvatore Artale il nuovo direttore della struttura di Oncologia Medica dell’Ospedale di Vimercate. Arriva dal presidio ospedaliero di Gallarate, dove è stato primario dal 2012.

Durante gli anni della specializzazione ha lavorato all’Istituto nazionale dei Tumori di Milano, svolgendo essenzialmente attività di ricerca clinica, e poi, per una decina d’anni, come dirigente medico – e per un certo periodo come vice direttore dell’Oncologia – all’Ospedale Niguarda, occupandosi, in modo particolare, di tumori del tratto gastro-enterico e dei tumori neuro endocrini.

Ospedale di Vimercate: Salvatore Artale e la ricerca su programmi nutrizionali in pazienti oncologici

Negli ultimi cinque anni ha iniziato a specializzarsi in progetti di ricerca su programmi nutrizionali per pazienti oncologici, per prevenire effetti collaterali durante la terapia. Sull’alimentazione ha tenuto lezioni all’Università di Pavia sul tema “Nutrition to prevent cancer”.

L’obiettivo ora è “mettere in campo, in ASST, una sorta di screening nutrizionale del malato, prima, durante e successivamente al trattamento chirurgico e chemioterapico”.