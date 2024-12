Ospedale di Monza: sei interventi in tre giorni per insegnare la chirurgia “su misura”

Quattro interventi al pancreas e due al fegato nell’arco di tre giorni consecutivi, di alta complessità tecnica e con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, come la chirurgia robotica e il rendering tridimensionale, che rappresentano oggi tra le metodiche più innovative in questo settore: è quanto scrive la Fondazione Irccs San Gerardo per raccontare il programma chirurgico avanzato che ha visto protagoniste le équipe delle due chirurgie monzesi dirette da Marco Braga e Christian Cotsoglou.

Ospedale di Monza: al lavoro le équipe dirette da Marco Braga e Christian Cotsoglou

«Il programma è stato portato avanti nell’ambito della Scuola di alta formazione dell’Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani (Acoi), una delle associazioni scientifiche chirurgiche nazionali più prestigiose d’Italia, che ha scelto la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori per la parte pratica del corso di alta formazione in chirurgia epato-biliopancreatica».

Tra i punti di eccellenza, l’affiatamento tra le due équipe “finalizzata all’ottimizzazione del risultato clinico sui pazienti e didattico nei confronti dei medici che hanno partecipato al corso: una “fusione” clinica – aggiunge il San Gerardo – resa possibile anche dal sincronismo perfetto tra anestesisti, rianimatori, endoscopisti, radiologi interventisti, oncologi e personale infermieristico“.