Ospedale di Monza, ematologia adulti: c’è l’accreditamento per i trapianti

La Fondazione Irccs San Gerardo ha annunciato un nuovo importante risultato anche della divisione Ematologia adulti nell’ambito del programma Trapianti di cellule staminali emopoietiche: è stato riaccreditato dal Jacie e dal Centro nazionale trapianti per “il trapianto di cellule staminali emopoietiche (Cse) autologhe e allogeniche nel paziente adulto, per il prelievo di midollo e di Cse periferiche, per la processazione, conservazione e distribuzione di Cse”.

Ospedale di Monza, ematologia adulti: accreditamento verificato ogni quattro anni

L’accreditamento viene verificato ogni quattro anni da una commissione specifica. Il Jacie è il Joint accreditation committee Isct/Ebmt) è un comitato congiunto costituito dalla International society for cellular therapy (Isct) e dalla European society for blood and marrow transplantation (Ebmt) “allo scopo di promuovere la qualità nelle attività cliniche e di laboratorio inerenti la raccolta, la manipolazione e il trapianto di Cse”.

«Il rinnovato accreditamento fa sì che anche al San Gerardo il paziente che affronta un percorso di cura che preveda un trattamento comprendente una qualsiasi forma di terapia cellulare abbia la certezza di essere gestito secondo le più avanzate normative e standard qualitativi disponibili» ha detto il direttore del programma, Matteo Parma.