Operazione “Empty Wallet”, la Finanza di Monza sequestra 8 auto di lusso per 1 milione e mezzo

Lamborghini, Mercedes, Audi e Land Rover: otto le auto di lusso per un valore di un milione e messo poste sotto sequestro preventivo dalle Fiamme gialle di Monza nell’ambito dell’indagine Empty Wallet con accuse di truffa e riciclaggio nell’ambito di una attività di commercio di auto.

“Empty Wallet”: a gennaio 14 persone colpite da ordinanza di custodia cautelare

L’operazione a gennaio scorso aveva portato a una ordinanza di custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e obbligo di firma nei confronti di 14 persone. Sempre sotto la guida della Procura della Repubblica di Monza, i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza, in base a ulteriori e recenti indagini sul caso, in base a riscontri investigativi hanno proceduto a un ulteriore provvedimento di sequestro preventivo, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di piazza Garibaldi, nei confronti di uno degli indagati, “gravemente indiziato di appropriazione indebita di 8 autovetture di lusso per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro”.

“Empty Wallet”, il sequestro delle 8 auto a uno degli indagati

L’imprenditore, secondo le indagini, dopo aver stipulato contratti di leasing “fantasma”, destinati cioè “a non essere onorati” avrebbe ceduto in “sub-locazione” – violando i termini contrattuali – le 8 vetture “appropriandosene indebitamente e impedendone la restituzione alla società finanziaria proprietaria”. Tra le autovetture oggetto del provvedimento rientrano due Lamborghini Urus, una Mercedes G63AMG, un Land Rover Range Sport, un Land Rover Defender e tre Audi RSQ5, RSQ3 e RS3, rintracciate e sottoposte a sequestro tra Monza, Cinisello Balsamo, Roma, Genova, Anzio e Ariano Irpino.