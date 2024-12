On Your Tail, la firma monzese di Maga su uno dei videogiochi più attesi dell’anno

Un nuovo gioco narrativo interamente italiano con un tocco monzese. Il nuovo videogioco open world di Memorable Games, pubblicato da Humble Games con la collaborazione dello studio monzese Maga Animation Studio, che ha curato la realizzazione delle animazioni, è appena uscito nella versione per PC. Ambientato nel pittoresco villaggio di Borgo Marina popolato da animali antropomorfi, il gioco “On Your Tail” unisce il lavoro investigativo a elementi di life sim, offrendo un’esperienza di gioco unica e coinvolgente.

On Your Tail, il ruolo di Maga Animation for Games

Maga Animation for Games, la divisione dello studio monzese specializzata nel supportare creativi, publisher e sviluppatori nell’industria dei videogiochi, è stata fondamentale in questo progetto interamente italiano. Il team ha contribuito alla modellazione dei personaggi, al rigging, al texturing, nonché all’animazione di tutta la parte relativa alle azioni di gameplay, i trailer e le cutscene, dando vita al vibrante mondo di Borgo Marina.

«Siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto dal nostro team su On Your Tail per Memorable Games – spiega Massimo Carrier Ragazzi, il fondatore di Maga – Questo progetto rappresenta un perfetto esempio di come la collaborazione tra creativi possa dare vita a esperienze di gioco straordinarie. Vedere il mondo di Borgo Marina prendere vita grazie al talento e alla dedizione della grande squadra di Maga è stato incredibilmente gratificante. Ogni dettaglio, dai personaggi alle ambientazioni, è stato curato con passione e precisione».

On Your Tail, il fondatore Carrier Ragazzi: «Fieri di un progetto interamente made in Italy»

«Ringrazio tantissimo Mauro Fanelli, che ci ha dato l’opportunità di lavorare insieme a questo bellissimo progetto – continua Carrier – e che ha creduto dal principio nella qualità e nella passione che sa mettere in campo il nostro studio. Il mio desiderio è che i giocatori possano sentire l’amore e l’impegno che abbiamo messo nella realizzazione di questo gioco mentre esplorano e risolvono i misteri di Borgo Marina. Siamo molto fieri che questo progetto sia interamente made in Italy, frutto della collaborazione tra due studi. Crediamo che questo aggiunga un valore speciale al gioco e che i giocatori di tutto il mondo possano apprezzarlo».

On Your Tail, le recensioni e la diffusione

Il gioco aveva già catturato grande attenzione prima dell’uscita, essendo stato recensito da importanti riviste come TechRadar Gaming, che lo aveva definito uno dei giochi più attesi del 2024. On Your Tail è stato anche presentato durante l’evento Indie World di Nintendo ad agosto, dove sono stati svelati vari giochi indie in arrivo per Switch. Inoltre, il gioco è stato selezionato da Nintendo per uno showcase esclusivo alla prestigiosa Game Developers Conference (GDC) di San Francisco a marzo. Il videogioco è accessibile su Steam.

On Your Tail, il trailer ufficiale