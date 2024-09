“On the road”, Gelsia itinerante in 27 località della provincia: “A tu per tu con i cittadini”

“Gelsia on the Road”: la società del perimetro AEB (gruppo A2A) dal 14 settembre al 12 ottobre mette in campo due unità mobili che toccheranno oltre 27 località nella Provincia di Monza e della Brianza, distribuendo materiale informativo e commerciale nei mercati settimanali e lungo le passeggiate sull’Adda. “Si tratta di una iniziativa innovativa – spiega la società in una nota – che punta a mettere in contatto diretto i cittadini con il vasto know-how della società”.

Durante ogni tappa, presso i Gelsia Point (14 in tutto in Brianza, quattro dei quali aperti di recente) di riferimento dei comuni coinvolti, consulenti energetici saranno disponibili per fornire assistenza personalizzata ai cittadini che potranno informarsi su servizi offerti, tariffe energetiche più convenienti, interventi di efficientamento energetico come l’installazione di pannelli fotovoltaici e la sostituzione di caldaie e condizionatori con modelli più efficienti e sostenibili.

“Gelsia on the road”, 27 tappe in Brianza fino al 12 ottobre

Il progetto, precisa ancora la società: “rappresenta un’opportunità concreta per accompagnare i cittadini verso scelte energetiche più consapevoli e rispettose dell’ambiente”. Il tour si sviluppa proprio nelle aree dove sono stati inaugurati i nuovi punti. Il calendario delle tappe principali: lunedì 16 settembre, Carate Brianza (mercato); martedì 17 settembre, Paderno Dugnano (mercato); mercoledì 18 settembre, Besana in Brianza (mercato); giovedì 19 settembre, Briosco (mercato); venerdì 20 settembre, Vimercate (mercato); sabato 21 settembre, Canegrate (mercato); lunedì 23 settembre, Carate Brianza (mercato); martedì 24 settembre, Villasanta (mercato); mercoledì 25 settembre, Verano Brianza (mercato); giovedì 26 settembre, Varedo (mercato); venerdì 27 settembre, Veduggio (mercato); sabato 28 settembre, Lentate sul Seveso (mercato); domenica 29 settembre (mercato), Trezzo sull’Adda (passeggiate lungo l’Adda); lunedì 30 settembre (mercato), Misinto (mercato); martedì 1 ottobre, Paderno Dugnano (mercato); mercoledì 2 ottobre, Besana in Brianza (mercato); giovedì 3 ottobre, Cusano Milanino (mercato); venerdì 4 ottobre, Vimercate (mercato); sabato 5 ottobre, Seveso (mercato); lunedì 7 ottobre, Usmate con Velate (mercato); martedì 8 ottobre, Cogliate (mercato); mercoledì 9 ottobre, Besana in Brianza (mercato); giovedì 10 ottobre, Busnago (mercato); venerdì 11 ottobre, Vimercate (mercato); sabato 12 ottobre, Canegrate (mercato).