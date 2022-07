Olivetani di Seregno in lutto: è scomparso dom Giovanni Brizzi

Saranno celebrati lunedì 25 luglio, alle 15, nell’abbazia di via Stefano da Seregno a Seregno, i funerali di dom Giovanni Brizzi, il monaco benedettino di Monte Oliveto, spentosi sabato 23 luglio, in mattinata, a causa di malore. L’annuncio è stato dato dall’abate, padre Michelangelo Tiribilli, e dalla comunità monastica. Brizzi, priore claustrale, già in condizioni di salute non ottimali, è stato trovato in agonia nel suo alloggio da alcuni confratelli, che hanno immediatamente allertato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza dell’Avis di Meda, ma per il religioso non c’è stato nulla da fare.

Dom Brizzi: un riferimento per la comunità



Perugino di Foligno, classe 1936, Brizzi aveva fatto il suo ingresso nel monastero di San Prospero a Camogli, nel genovese, all’età di 10 anni. Ordinato sacerdote nel 1960, era quindi diventato un punto di riferimento per la comunità seregnese. A lungo insegnante di educazione artistica al collegio Ballerini di via Verdi, si era distinto strada facendo, oltre che per l’attività in campo culturale, anche per l’attenzione dedicata alle periferie, che lo aveva portato a celebrare per circa 60 anni la santa Messa domenicale a San Salvatore.

Dom Brizzi: prima del suo, il decesso di fra Longoni



Il decesso di dom Brizzi segue di poche settimane quello di fra Silvestro Longoni, spentosi alla fine del mese di giugno.