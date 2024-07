Olimpiadi di Parigi, il grazie a Nova Milanese della atleta ucraina Polina Buhrova

Polina Buhrova vince il secondo match del girone, saluta le Olimpiadi di Parigi ma non dimentica di ringraziare le città di Nova Milanese e Cinisello Balsamo che hanno ospitato i suoi allenamenti da gennaio fino alla scorsa settimana. La ventenne atleta originaria di Kharkiv, numero 71 del ranking mondiale era l’unica atleta a rappresentare l’Ucraina nella specialità del badminton.

Olimpiadi, Buhrova e il badminton: allenamenti nella palestra di Nova Milanese

Una qualificazione comunicata agli inizi di maggio e resa possibile grazie alla preparazione seguita con grande professionalità da Gloria Pirvanescu, originaria della Romania, e Luca Crippa direttore tecnico della nazionale ucraina, residente a Cinisello Balsamo. Polina si è allenata tra Cinisello e Nova Milanese, nella palestra della media Segantini, già sede degli allenamenti della Polisportiva badminton guidata da Marco Valentino. Polina è partita alla volta di Parigi giovedì mattina, venerdì sera ha partecipato alla sfilata degli atleti sulla Senna sotto la pioggia insistente, quindi domenica mattina il primo match contro l’indonesiana Gregoria Mariska Tunjung, numero nove al mondo.

Sfida difficile vinta dall’avversaria per due a zero. Martedì 30 il secondo match contro Tereza Svabikova della Repubblica Ceka, 64 nel ranking mondiale. Polina Buhrova ha avuto la meglio per 2-1 (21-19; 19-21; 21-18). Purtroppo passa il turno una sola atleta, Polina torna a casa a testa alta. E non dimentica di ringraziare Nova Milanese e Cinisello Balsamo che l’hanno ospitata durante la preparazione.