Occhio al semaforo rosso: a Limbiate arriva un secondo T-Red, multe a partire da 123 euro

Mentre l’organico del corpo di polizia locale di Limbiate potrebbe salire a quota 31 agenti, in tema sicurezza non mancano altre novità. La giunta comunale ha infatti approvato l’installazione di un sistema di rilevazione automatico di accertamento dei passaggi dei veicoli con semaforo rosso all’intersezione tra la via Monte Bianco e la via Tonale, lungo la Saronno-Monza. Limbiate avrà dunque il secondo “t-red” con l’obiettivo di “ridurre incidenti e migliorare la sicurezza stradale”.

Limbiate, il secondo T-Red lungo la Monza-Saronno all’altezza di via Monte Bianco

Accolta la proposta di polizia locale e assessorato alla sicurezza di installare un nuovo rilevatore dei passaggi con il rosso dei veicoli, al semaforo di via Monte Bianco all’intersezione con via Tonale, perché – spiega la determina – “si sono verificati, negli anni, sinistri stradali caratterizzati da perdita di controllo di autocarri, autotreni e ad autoveicoli, nonché diversi danneggiamenti della segnaletica stradale oltre che un parziale abbattimento dell’impianto semaforico stesso, in orario notturno, che ha comportato la sostituzione dell’intero impianto e tale provvedimento ha lo scopo di intensificare il controllo e la repressione dei comportamenti di guida a rischio, con finalità di prevenzione”. L’attraversamento con il rosso comporterà una sanzione a partire da 123,15 euro.