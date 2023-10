Torna l’ora solare. Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre bisogna ricordarsi di portare indietro gli orologi di 60 minuti se i dispositivi non lo faranno in automatico come avviene per cellulari, pc e alcuni smartwatch.

Occhio agli orologi, torna l’ora solare fino a marzo

L’ora legale tornerà in auge la prossima primavera nell’ultimo weekend di marzo.