Novità del lusso a Monza: apre la boutique dal concept di “bellezza minimal”

Ha deciso di aprire nel salotto di Monza, a pochi passi dall’Arengario, la Boutique Gioielleria Colombo, storico concessionario ufficiale di marchi di prestigio mondiale, presente sin dal 1948 a Casatenovo. La storia di Gioielleria Colombo si fonda su un progetto imprenditoriale e famigliare coltivato da quattro generazioni. Nella città di Teodolinda l’amministratore unico Dario Colombo si avvarrà della competenza delle figlie Caterina e Benedetta.

Novità del lusso a Monza: Boutique Colombo a Casatenovo dal 1948

L’avventura delle due giovani è stata ispirata dall’attaccamento e dalla passione del padre per il proprio lavoro.

“Abbiamo voluto seguire le impronte di chi ci ha preceduto con l’esempio di papà che non propone mai nulla che non possa essere definito “eccellenza”. La sfida che ci attende è grande, ma siamo estremamente grate dell’opportunità di crescita in un ambiente solido e visionario allo stesso tempo”, affermano le sorelle Colombo.

Novità del lusso a Monza: Caterina e Benedetta Colombo al fianco del papà Dario

Caterina, classe 1996, direttrice commerciale, e Benedetta, direttrice marketing, stanno dando vita insieme al padre a un progetto unico nello scenario italiano delle gioiellerie di alta gamma che sarà operativo a Monza tra qualche settimana.

“Siamo amanti di ciò che offriamo e crediamo fino in fondo che questo sia l’approccio vincente per proporre esclusivamente l’eccellenza a un pubblico di veri intenditori. Il gusto può essere soggettivo, ma la cultura è sempre oggettiva e il desiderio di soddisfare pienamente i nostri interlocutori ci porta ad ampliare in continuazione la nostra conoscenza facendo sempre fede al principio chiave che guida ogni nostra azione quotidiana: l’eccellenza”.

Novità del lusso a Monza: parola chiave “Sospensione minimale”

Il design della boutique è stato affidato a Ununicum, studio d’architettura con sede a Milano specializzato nel settore lusso. Gli architetti Francesca Aletti e Ludovica Belloni, incaricate del progetto, hanno creato un nuovo concept per il punto vendita che fa riferimento alle parole chiave “Sospensione minimale”. La volontà è quella di mostrare una bellezza minimal attraverso la materia, la purezza delle forme, la morbidezza delle cromie, il sentirsi avvolti in uno spazio esperienziale unico.