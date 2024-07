Nova Milanese, una grande festa chiude il percorso dell’oratorio estivo da record

«Credo che ricorderò per molto tempo questo campo da calcio». Così don Michael Pasotto, coadiutore della pastorale giovanile di Nova Milanese, al termine della festa dell’oratorio estivo, ospitata all’oratorio San Carlo di via Giussani. L’ultimo oratorio estivo per don Michael, che da settembre diventerà assistente dell’Azione Cattolica ragazzi e giovani della diocesi di Milano.

Oratorio feriale: l’applauso per don Michael Pasotto

I partecipanti alle settimane di attività sono stati oltre novecento

A Nova Milanese era arrivato nel 2014. Un decennio ricco di iniziative e di oratori estivi. «Pensavo -ha detto don Michael, durante la festa- che qui a Nova ho vissuto più oratori estivi di quanti non ne abbia vissuti da ragazzi nel mio oratorio. Questa è davvero la mia casa». L’applauso sincero (e commosso) della grande platea formata da genitori e ragazzi non si è fatto attendere.

Oratorio feriale: il ruolo di animatori, volontari ed educatori

La proposta ha registrato il contributo di animatori, volontari ed educatori

Ma per i saluti c’è ancora tempo. Bisognava concludere un oratorio da record, oltre novecento iscritti ogni settimana per quattro settimane. A questi bisogna aggiungere gli animatori e i volontari, oltre agli educatori. Una serata ricca di giochi, sorrisi e qualche lacrima perché bisogna salutarsi.