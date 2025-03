La fortuna bacia Nova Milanese. Vinti 500mila euro alla ricevitoria numero 3, al Bar Baffo di via Assunta. Un vincita da capogiro che cambierà di sicuro la vita al fortunato avventore del Bar Tabaccheria gestito da Francesca e Andrea Grigoletto, nipoti di Luigi Marelli che aveva a suo volta ereditato l’attività dal padre.

Nova Milanese, supervincita di 500mila euro al bar: il precedente più di dieci anni fa, vinti diecimila euro

Si tratta della vincita più alta mai registrata nella tabaccheria come racconta la titolare Francesca Grigoletto: «Le vincite da 1500 euro sono frequenti, almeno uno o due alla settimana la registriamo. In passato avevamo avuto una vincita da 10mila euro, ma credo siano trascorsi più di dieci anni».

Nova Milanese, supervincita di 500mila euro al bar: un biglietto da 5 euro del Miliardario

La vincita di 500 mila euro è avvenuta attraverso un biglietto da 5 euro del gratta e vinci “Il Miliardario”, quelli più richiesti. «Li comprano sia giovani che adulti e anziani – ha proseguito Francesca – perché sono molto semplici da comprendere, quindi non saprei chi può essere stato il fortunato». E ha proseguito: «Nei giorni scorsi diversi clienti mi avevano detto che c’era stata questa vincita, ma io non avevo ricevuto ancora alcuna comunicazione che, invece, ho avuto l’alto giorno, una settimana dopo l’avvenuta vincita registrata quindi il 26 febbraio. Chi ha trovato il biglietto fortunato, evidentemente è andato direttamente in banca come avviene per le vincite alte».

E mentre al Bar di via Assunta, un bar molto frequentato da persone del quartiere, è iniziato il Totovincitore, Francesca e Andrea Grigoletto non possono che augurarsi che sia un loro cliente.