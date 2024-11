Nova Milanese, l’associazione carabinieri festeggia 25 anni in occasione della Virgo Fidelis

Può contare su sessantaquattro soci, la sezione novese dell’Associazione nazionale carabinieri in congedo. Domenica 24 novembre sono stati chiamati tutti a raccolta in occasione della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma che ricorre il 21 novembre. Una ricorrenza sempre molto sentita che anche a Nova si festeggia da ormai venticinque anni. Questi gli anni di presenza sul territorio dell’Associazione, che si costituì esattamente nel febbraio del 1999.

Virgo Fidelis: consegnati gli attestati di anzianità di servizio ai soci

«Abbiamo avuto occasione di ricordare il quarto di secolo di servizio tra i soci -ha sottolineato il presidente della sezione di Nova Eugenio Pizzigallo-. Avremo modo di ricordare l’importante traguardo con tutta la popolazione il prossimo anno». Intanto il pranzo della Virgo Fidelis è stata occasione per la consegna degli attestati di “anzianità di servizio”. Il carabiniere Giorgio Trentin ha raggiunto quota 50 anni in associazione; trenta gli anni, invece per Claudio De Bellis, venti per Claudio Brambilla, Carlo Laurita, Gianluigi Molinari e Maria Stocco, quest’ultima è entrata a far parte dell’associazione come familiare. Un impegno costante, quello dell’Anc, sempre presente per i servizi alle manifestazioni: l’ultima a cui hanno partecipato la marcia contro la violenza di sabato scorso, la prossima è la festa del comitato genitori del comprensivo Hack, in programma sabato 30 novembre.