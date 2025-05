Nova Milanese: La Merico Run sfiora quota 1000, tutti i premi della corsa benefica

È stata l’edizione del nuovo record per la SuperNova, La Merico run. Al via domenica al Centro sportivo comunale di via Brodolini di Nova Milanese erano 969 gli iscritti. Una corsa organizzata dall’Associazione “Il dono di Laura e Jean” guidata da Edoardo Picciolo, fratello di Laura Picciolo, scomparsa nel maggio di due anni fa a distanza di due anni e mezzo da Jean Luc Merico, avevano entrambi 41 anni.

La MericoRun_Squadra_Lupacchiotti

Oltre ai familiari, anche gli amici non vogliono dimenticarli. E con loro anche l’intera comunità novese. Di qui la corsa che Jean Luc amava tanto. Ma con un fine solidale. Il ricavato è devoluto, in parte all’Ieo-Monzino, Istituto Europeo di Oncologia a cui si affianca un’altra associazione, lo scorso anno erano gli Amici di Lollo, che quest’anno hanno voluto partecipare a titolo personale, quest’anno è stata scelta la Fondazione Giulia Cecchettin. Conti alla mano (in fase di elaborazione) la cifra che dovrebbe essere devoluta ai due Enti si aggira sui diecimila euro.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione – ha sottolineato Pio De Gennaro tra gli organizzatori – per l’anno prossimo ci auguriamo di superare il muro dei mille iscritti e ci piacerebbe cambiare il percorso così da attraversare la città».

La MericoRun_Squadra_Benessere in movimento

Nova Milanese: La Merico Run sfiora quota 1000, le squadre al via

Corsa non competitiva sui 5 o i 10 chilometri, a scelta, ma che non ha risparmiato emozioni e tanti premi. Trentaquattro i premiati medagliati e tantissimi suddivisi in categorie basate sulla distanza e distinti tra maschi e femmine. Cento le medaglie distribuite ai bambini. Non sono mancati i premi per gli amici a quattro zampe e per i corridori over. Tanti i premi messi a disposizione dagli sponsor: una bicicletta, buoni gelato, buoni sconto e tante vacanze. Novità di quest’anno è stata la creazione di squadre: o meglio chi si iscriveva poteva scegliere a quale squadra aderire, ha vinto per numero di iscritti la Carborunners capitanata da Luana Molinari che ha battuto nello sprint finale di iscrizioni i Gin Tonici guidati da Tiziana Ciampa e Francesco Stifanelli. A completare le squadre: Benessere in movimento guidata da Giuseppe Ferrari, i Lupacchiotti capitani da Massimiliano Zumbo e le Shopping sisters con Ornella Morlacchi e Veronica Dal Ben.

Nova Milanese: La Merico Run sfiora quota 1000, 40 consulti senologici solo nella mattinata

Anche se la maglia ufficiale dell’edizione 2025 era di colore blu, la corsa si è tinta di rosa con i consulti gratuiti senologici, per sottolineare ancora una volta l’importanza della prevenzione. Quaranta i consulti effettuati nella solo mattinata di domenica. La Merico run, non finisce qui. Il 13 settembre è previsto un evento al quale è stato invitato anche Gino Cecchettin, padre di Giulia.