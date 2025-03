Venticinque anni di servizio sul territorio. Questo l’importante traguardo raggiunto dall’Associazione Nazionale Carabinieri in congedo di Nova Milanese guidata dal presidente Eugenio Pizzigallo, luogotenente in congedo. Venticinque anni di servizio ricordato con un omaggio alla popolazione: il “Concerto di Primavera” tenuto dalla Fanfara del terzo Reggimento Carabinieri Lombardia diretta da Andrea Bagnolo. L’anniversario è stata anche l’occasione per rendere omaggio a chi ha contribuito alla nascita e alla crescita dell’Anc: Mario Ranciaffi, fondatore e primo presidente fino al 2012, Vincenzo Cioffi, secondo presidente dal 2012 al 2017; Giorgio Trentin, socio fedelissimo da oltre 50 anni e al cavaliere Renato Caimi, fondatore della Caimi brevetti.

Nova Milanese: i primi 25 anni dell’Associazione carabinieri, nata nel febbraio ’99

Era il febbraio del 1999 quando Mario Ranciaffi, carabiniere scelto, iscritto all’Anc di Lissone, ma residente a Nova, pensò di fondare una nuova sezione a Nova Milanese.

«All’inizio eravamo una quindicina – ha ricordato Ranciaffi – come prima sede ci vennero assegnati i locali di via Madonnina, con il tempo iniziammo a farci conoscere e a organizzare eventi sul territorio».

Nova Milanese Carabinieri Eugenio Pizzigallo Nova Milanese Carabinieri Mario Ranciaffi

Nova Milanese: i primi 25 anni dell’Associazione carabinieri, i fondatori e il gemellaggio con Sydney

Ranciaffi rimase alla guida per tredici anni, quindi dopo il suo trasferimento a Sanremo, gli subentrò Vincenzo Cioffi, morto nel novembre del 2020 a causa del Covid, emozionata la vedova Giusy Accorsi che ha ritirato la targa, così come era emozionato anche Gianni Caimi, presidente di Assolombarda per la sede territoriale di Monza e Brianza e figlio di Renato Caimi.

«In genere sono abituato a parlare in pubblico, ma in queste occasioni in cui ritiro un premio per mio padre, l’emozione è diversa, ancora più oggi, vigilia del suo novantonovesimo compleanno».

Nova Milanese Carabinieri Gianni Caimi ritira il riconoscimento per il padre

Gianni Caimi è lui stesso membro dell’Anc in quanto carabiniere in congedo. Giorgio Trentim vanta un servizio volontario lungo oltre 50 anni, il figlio Fabio iscritto alla sezione di Sydney dove vive, ha permesso di consolidare un gemellaggio tra le sezione di Nova e quella australiana.

Nova Milanese: i primi 25 anni dell’Associazione carabinieri, la Fanfara del terzo Battaglione Lombardia

Pomeriggio di emozioni e ottima musica eseguita dalla Fanfara dei Carabinieri, nata nel lontano 1820 pochi anni dopo la creazione del Corpo dei Carabinieri Reali del 1814. La Fanfara del terzo Battaglione Carabinieri Lombardia ha assunto l’attuale denominazione dal 2014 e, oltre a svolgere i tradizionali compiti durante parate e cerimonie militari, è impegnata anche in un’intensa attività concertistica in diversi Paesi dell’Europa ma anche in Cina o Canada. Tra gli ospiti oltre al sindaco Fabrizio Pagani, agli assessori Aurelio Tagliabue e Rosa Nigro anche il parroco don Luigi Caimi, il comandante della polizia Locale Cosimo Tomasso, il comandante provinciale, colonnello Rosario Di Gangi, il capitano della stazione di Desio Cristiano Barboni e il coordinatore provinciale Anc di Monza e Brianza, Vito Potenza.