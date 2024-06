Nova Milanese: don Michael Pasotto se ne va, arriva don Piercarlo Tettamanti fresco di ordinazione

Quella che è appena iniziata sarà l’ultima estate per don Michael Pasotto alla guida della Pastorale giovanile a Nova Milanese, da settembre lo attende un nuovo importante incarico. Al suo posto don Piercarlo Tettamanti, 25 anni, ordinato sacerdote sabato 8 giugno. Giovedì i due sacerdoti hanno celebrato insieme la Santa Messa pomeridiana in una chiesa gremita, pur essendo un giorno feriale.

Nova Milanese: don Michael Pasotto se ne va, i nuovi incarichi dopo 10 anni in città

Don Michael diventerà Assistente dell’Azione Cattolica ragazzi e giovani della Diocesi di Milano. Inoltre sarà coinvolto in un progetto sperimentale di nuova evangelizzazione che riguarda la città di Milano. Un ruolo importante che saprà svolgere con entusiasmo e saggezza. Originario di Giussano, don Michael Pasotto era arrivato a Nova nel 2014. Dieci anni nei quali ha accompagnato tanti bambini ora ragazzi e giovani nel cammino pastorale. L’attenzione alla catechesi e l’impegno perché questa proseguisse anche dopo la Cresima, le attività dell’oratorio, le cosiddette “Vacanzine” l’idea senza dubbio originale di “Avventurado” per gli adolescenti, appuntamenti che verranno proposti anche quest’anno.

Nova Milanese Don Michael con don PierCarlo Nova Milanese Don PierCarlo incontra i giovani dell’oratorio

Nova Milanese: don Michael Pasotto se ne va, l’emozione di don Piercarlo appena arrivato

E poi le vacanze per i giovani fino alla Gmg dello scorso anno a Lisbona. Impegni che proseguiranno anche questa estate. Il saluto ufficiale avverrà a settembre, da lunedì all’oratorio feriale accanto a don Michael ci sarà anche don Piercarlo che ha conosciuto la comunità novese giovedì.

«Non nascondo di essere anche emozionato – ha detto in occasione della sua prima celebrazione – Non sapevo dove sarei stato assegnato e che accoglienza avrei trovato. Sono davvero molto colpito da questo calore, ringrazio don Luigi e don Michael».

Una celebrazione che è stato un passaggio di testimone simbolico.

«Non è una sorpresa la nuova destinazione di don Michael – ha sottolineato il parroco don Luigi Caimi – perché gli anni passano per tutti, soprattutto per me, dal punto di vista umano, è come un figlio che lascia la casa, non lo perderemo di vista lo accompagneremo, lo ricorderemo. Se per me la partenza di don Michael è la partenza di un figlio, l’arrivo di un nuovo don di appena 25 anni è l’arrivo di un nipote». E ha aggiunto: «La nostra comunità è stata fortunata perché anche se in un periodo in cui i preti mancano ci è stato assegnato uno dei diciotto preti di recente ordinazione. E di questo dobbiamo essere molto grati»