Nova Milanese, Aurelio Tagliabue il nuovo assessore dopo la nomina a Monza di Zappalà

Aurelio Tagliabue è il successore di Irene Zappalà nella giunta comunale di Nova Milanese. Il sindaco Fabrizio Pagani ieri ha firmato il decreto di nomina. Una decisione non immediata e non facile. “Non voglio rimescolare le carte – spiegava Pagani nei giorni scorsi – voglio inserire un assessore che abbia le stesse caratteristiche di Irene e sia in grado di seguire gli stessi settori”.

Nova Milanese, ad Aurelio Tagliabue le deleghe e cultura e comunicazione

Tagliabue, 62 anni, si dimetterà da consigliere comunale (era stato eletto nella lista Vivere Nova Pagani Sindaco) e seguirà dunque la Cultura e la Comunicazione. La Pubblica istruzione, in precedenza tra le deleghe di Zappalà, rimarrà in capo al sindaco in virtù della sua esperienza nel mondo della scuola.

Nova Milanese, ridistribuzione di deleghe tra gli assessori

Il decreto di nomina del nuovo assessore ha portato comunque a qualche piccola ridistribuzione di deleghe tra gli assessori. Il vicesindaco Andrea Apostolo seguirà da solo la Manutenzione del territorio e i Lavori pubblici che in precedenza erano stati divisi tra materia ordinaria e grandi lavori. Rosa Nigro, oltre al Commercio, Attività produttive ed Ecologia, si farà carico anche dei Parchi e dell’arredo urbano. Savina Frontino, che già aveva i Servizi sociali e le Politiche giovanili, ora ha anche le Politiche abitative. Invariate le deleghe di Leonardo Paletta, con Casa di comunità, Edilizia privata, Servizi demografici e Sicurezza. Curiosamente per il nuovo assessore, che ha la delega alla Comunicazione, l’amministrazione comunale non ha ritenuto necessario dare alcuna comunicazione ai cittadini attraverso il sito istituzionale,