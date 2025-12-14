Nova, ladri senza cuore: rubate le spillette d’oro dell’onorificenza comunale Luit

Consegnati i Luit. Ma senza i Luit. Colpo di scena venerdì 12 dicembre, in serata, in occasione della consegna delle civiche benemerenze al Teatro di Nova Milanese. «Purtroppo le spillette d’oro raffiguranti il luit, la pannocchietta simbolo della tradizione contadina di Nova Milanese, sono stati rubati durante il trasporto. Provvederemo a consegnarli in un secondo momento ai premiati» ha precisato il sindaco Fabrizio Pagani.

Alla memoria di Alessandro Tulis

Nova, premio Luit: consegnate comunque le targhe, Luit d’oro alla ferramenta Lissoni

Consegnate, comunque le targhe e i premiati hanno ricevuto il giusto plauso dal pubblico accorso al Teatro novese. Luit d’oro alla Ferramenta Lissoni, dal 2004 gestita dai fratelli Letizia e Roberto. «Noi portiamo avanti quanto era stato creato prima dal nonno Aldo con la nonna Maria poi da mio padre Marco con mia mamma Mauro» ha precisato Letizia Lissoni.

Il premio a Giovanni Rizzo

Un’altra benemerenza è stata assegnata al professor Giovanni Rizzo, promotore da oltre trenta anni di corsi di ginnastica differenziata per la terza età. Rizzo, che compirà 85 anni il prossimo mese di gennaio, ha ora fatto un passo indietro anche per motivi di salute.

Terzo Luit alla memoria del maestro Alessandro Tulis, scomparso lo scorso mese di luglio, fondatore del 1982 del Karate Do Rei, società che ha guidato ininterrottamente per 42 anni. Maestro di sport e di vita, punto di riferimento per tanti giovani che ha avvicinato ad una disciplina, che è diventata maestra di vita.

La targa a Rebecca Agostoni

Luit a Nova: targa per meriti sportivi alla campionessa twirling Agostoni

Ai Luit si è aggiunta una targa per meriti sportivi assegnata a Rebecca Agostoni campionessa mondiale nel Twirling Corps senior, ventidue anni, Rebecca è un’atleta della Società Ninfea Twirling, nel team di allenatori del Twirling Corps anche Ilaria Interligi, atleta sempre della Ninfea. Riconoscimenti anche a due frateli Simone e Mauro Ranucci, guida per atleti non vedenti dell’Asd FreeMoving di Monza. E poi il più giovane Giuseppe Lavore, 12 anni, atleta dell’Associazione fondata da Vincenzo Grassi e dedicata alla lotta libera, Giuseppe ha conquistato il titolo di campione italiano di lotta stile libero a metà ottobre ai Campionati di Ostia.