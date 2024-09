Nova: la Croce Rossa protagonista delle gare regionali di primo soccorso

Croce rossa protagonista nella giornata di sabato 7 settembre a Nova Milanese che ha ospitato Gare regionali di primo soccorso. Una giornata intensa e ricca di emozioni durante la quale i volontari del soccorso di sette comitati regionali si sono messi alla prova in sette scenari di emergenza allestiti sul territorio. Sette squadre composte da sei soccorritori che a rotazione hanno affrontato i diversi scenari. Erano presenti i comitati di Nova Milanese, squadra ospitante, quindi “fuori gara”; Monza, gemellata per l’occasione con Sesto San Giovanni, Colico, Crema, Cinisello Balsamo, Lomazzo e Como.

Nova: la Croce Rossa e il finto terremoto

“Nova milanese è stata colpita da un violento terremoto” questo il macroscenario all’interno del quale sono state create sette situazioni in cui le squadre sono intervenute: all’officina Mapelli, al Centro di cultura di Villa Brivio, all’Arci una maxiemergenza per il crollo avvenuto in una scuola di ballo e tante persone coinvolte, lungo il canale Villoresi con persone annegate, all’oratorio San Carlo lo scenario voleva testare la capacità di assistere a livello psicologico, in via Roma alla Casa delle arti e dei mestieri la scossa aveva fatto esplodere il forno utilizzato per la cottura della ceramica con feriti ustionati e infine, presso la sede degli Alpini in via Giussani si testava la preparazione dei volontari in materia di diritto internazionale. Le prove sono iniziate al mattino dopo i saluti delle autorità e sono proseguite fino al pomeriggio inoltrato. Dopo la cena ospitata all’oratorio San Carlo e dove era stata allestita la cucina da campo della Croce Rossa, le premiazioni all’auditorium.

Nova: la Croce Rossa e la vittoria di Lomazzo

Il team di Lomazzo ha fatto incetta di premi, un vero ein plein in tutte le prove singole che è valsa la vittoria di titolo regionale. Secondo posto per il comitato di Monza e Sesto San Giovanni. Terzo gradino del podio per Colico, quindi, a pari merito al quarto posto gli altri Comitati.

Nova: la Croce Rossa e la soddisfazione degli organizzatori

«Contento, stanco ma decisamente orgoglioso per quello che siamo riusciti a mettere in campo oggi – ha sottolineato Alberto Marini, presidente della Croce Rossa di Nova Milanese – e di questo non posso che ringraziare il sindaco Fabrizio Pagani per la disponibilità concessa fin dall’inizio e naturalmente il gruppo organizzatore guidato da Gianluca Danna, direttore di gara». «Il grande valore di queste giornate è di ritrovarsi perché l’unità fa di noi una grande famiglia» ha ribadito il presidente regionale di Croce Rossa Maurizio Bonomi, concetto ribadito anche dal vice Valter Riva presente in apertura di giornata e da Francesca Antonioli, delegata regionale dell’Area Salute. Non poteva mancare Giovanni Caimi, presidente di Assolombarda, ma presente per ricordare Renato Caimi, fondatore della Caimi Brevetti e presidente della Croce Rossa di Nova per oltre venti anni.