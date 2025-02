Nova, carabiniere libero dal servizio arresta uno spacciatore in fuga

All’alt della Polizia locale, a Nova Milanese, ha finto di fermarsi, salvo poi accelerare e tentare la fuga imboccando anche una strada contromano, costretto poi ad abbandonare l’auto per un danno a un pneumatico e scappare a piedi verso un’area agricola, inseguito dagli agenti.

A dare loro manforte, riuscendo a intercettare e bloccare il fuggitivo, ci ha pensato un carabiniere della Stazione di Nova Milanese libero dal servizio. E il militare ha anche scoperto il motivo della fuga: ha infatti notato che l’uomo, un 28enne di nazionalità marocchina residente in Spagna e senza fissa dimora in Italia, ha fatto cadere a terra un involucro con 430 grammi di cocaina. Inevitabile l’arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Nova: un 28enne senza fissa dimora con 430 grammi di cocaina e 280 euro

E’ accaduto martedì 11 febbraio in mattinata: il militare ha assistito alla fuga mentre transitava lungo via Veneto e intuendo la possibile direzione della fuga, ha aggirato la vasta area agricola riuscendo a intercettare il fuggitivo e a bloccarlo, nonostante un tentativo di resistenza. Nel medesimo punto dove aveva abbandonato la droga, che a causa della pioggia si era trasformata da polvere a sostanza colloidale, sono stati rinvenuti anche due telefoni cellulari appartenenti al fermato, che portava con sé la somma di 280 euro in contanti.

Nova: il 28enne arrestato e portato in carcere

Giunto sul posto un equipaggio di rinforzo, il 28enne, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato dichiarato in arresto. La sostanza stupefacente, il denaro e i telefoni sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il veicolo abbandonato dall’arrestato è risultato privo di copertura assicurativa e riconsegnato al legittimo proprietario che ne aveva precedentemente denunciato l’appropriazione indebita. Giudicato per direttissima, l’arresto è stato convalidato e il 28enne è stato portato in carcere.