Non ce l’ha fatta il 23enne di Carate ferito in un incidente a Cuneo

Andrea Lupino, 23 anni di Carate Brianza è morto il 31 ottobre dopo due giorni all’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove era stato ricoverato in gravi condizioni. Martedì 29 ottobre nel pomeriggio mentre percorreva la statale 28 del Colle di Nava a Ormea in direzione Liguria il motociclista e uscito di strada. Il giovane della provincia di Monza ha perso il controllo della sua moto terminando la corsa contro il guardrail nei pressi della frazione Ponte di Nava. Le sue condizioni sono apparse subito gravi all’équipe del 118, intervenuta sul posto con i vigili del fuoco di Ormea, la medicalizzata di Garessio e l’ambulanza di Pornassio. Il motociclista è stato trasportato con l’elisoccorso al Pronto soccorso del Santa Croce. Operato d’urgenza, non ce l’ha fatta a superare i traumi delle ferite.