La Procura di Monza indaga sul ritrovamento di un neonato senza vita partorito in casa da una ragazza di sedici anni. È successo nella notte nell’hinterland milanese, a Sesto San Giovanni. La chiamata ai soccorsi giovedì mattina sarebbe stata dei vicini di casa allarmati dalle grida. Sul posto anche i carabinieri.

La Procura disporrà l’autopsia per determinare se sia stato partorito vivo o se si sia trattato di un aborto spontaneo. Il corpo è stato ritrovato sul balcone, avvolto in un asciugamano e in un secchio. Le indagini dei carabinieri dovranno anche chiarire se la famiglia fosse a conoscenza della gravidanza della ragazza.