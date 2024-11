Nell’auto non assicurata: scoperti e arrestati i truffatori di una anziana di Monza

L’auto senza assicurazione li ha traditi e questa volta il finto carabiniere e la compare, due presunti truffatori, sono finiti nella rete dell’Arma, quella vera. Nel pomeriggio di venerdì 15 novembre i Carabinieri della Stazione di Biassono hanno sottoposto a fermo un uomo e una donna, entrambi di nazionalità romena, domiciliati presso un campo nomadi a Milano, in quanto ritenuti responsabili di furto e truffa aggravati ai danni di un’anziana monzese.

Fermati a Macherio sull’auto non assicurata: avevano truffato e derubato una anziana

La coppia il giorno precedente il fermo avrebbe raggirato la vittima introducendosi nel suo appartamento attraverso un raggiro – l’uomo si sarebbe spacciato per un appartenente all’Arma – riuscendo a impossessarsi di numerosi gioielli in oro, altri preziosi e circa 5.000 euro in contanti custoditi in una cassaforte. I due sono stati scoperti durante un servizio di controllo del territorio per la prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio: la pattuglia di Biassono ha notato un’auto ferma lungo via Buonarroti a Macherio, con a bordo una coppia. I due, un 40enne e una 37enne, da una verifica sono risultati già noti alle Forze dell’Ordine e il veicolo è risultato privo di assicurazione e quindi sottoposto a sequestro.

Da approfondimenti investigativi sono emersi “gravi indizi di colpevolezza” in merito alla truffa con furto del giorno precedente a Monza. L’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Monza, mentre la donna è stata tradotta presso la Casa Circondariale di Milano.