Nel lavoro siamo Maestri: premiazioni a Monza, anche degli studenti più bravi

Premi per maestri e allievi. Una mattinata di festa quella di sabato 19 ottobre all’auditorium monzese di Assolombarda dove il consolato provinciale dei maestri del lavoro ha consegnato i propri riconoscimenti ai neo maestri, a coloro che hanno compiuto 25 anni all’interno della federazione, agli artisti e agli amici dei maestri e agli studenti meritevoli.

L’attenzione verso le giovani generazioni attraverso esempi concreti e opportunità di conoscere da vicino il mondo del lavoro anima da sempre la Federazione nazionale maestri del lavoro che quest’anno festeggia settant’anni. “Lo scorso anno- ha ricordato Maurizio Marcovati, console regionale dei maestri – abbiamo incontrato centomila ragazzi. Per quest’anno ci auguriamo di aumentare ulteriormente questo numero”.

Maestri del lavoro, a Monza premiati anche dieci studenti brianzoli

A dieci giovani brianzoli è stato consegnato un premio come “incentivo al merito dello studio”. Un modo per riconoscere il loro impegno a scuola e nel sociale dato che molti di loro svolgono attività a servizio della comunità. Sono stati premiati: Elisa Colombo di Macherio (alunna dell’IIS Meroni di Lissone); Enrico Zoia di Desio (Meroni), Fabio Paradisi di Verderio (Meroni), Sara Paonessa di Cinisello, studentessa lavoratrice che ha conseguito la votazione di 100/100 all’esame di stato (Meroni), Deborah Toro di Limbiate, studentessa lavoratrice (Hensemberger Monza), Edoardo Didonna di Monza (Henesemberger) che ha ottenuto 98/100 alla maturità, Isacco Calò di Monza, studente lavoratore (Hensemberger), Orlando De Angelis di Renate, studente lavoratore che ha conseguito la maturità con 98/100 (Hensemberger), Riccardo Sala di Monza (Hensemberger), Stefania Sorice di Giussano, studentessa lavoratrice (Bassi Seregno).

Maestri del lavoro, riconoscimenti anche a tanti ragazzi delle scuole medie

Premi anche per i giovani allievi delle scuole medie che, dopo aver visitato, grazie ai maestri, alcune aziende del territorio, hanno eseguito elaborati e progetti riguardanti l’esperienza vissuta. I riconoscimenti sono andati a Alessio Corti, Camilla Gerosa, Martina Deleidi, Andrea Ripamonti, Maja Fumagalli e Lavinia Ludrighi della scuola Giovanni XXIII di Renate; Valentina Velluti, Greta Colombo e Diego Galimberti della scuola Benedetto da Briosco; Mathias Boch, Alice Dardano, Sofia Maggione, Sofia Morandi, Giulia Pozzoni della scuola Leonardo da Vinci di Bernareggio; Lidia Beretta, Era Kruja della scuola Manzoni di Vimercate, Samuele Castelletti, Alessandro Cazzaniga, Camilla Di Monte, Alberto Rizzo, Rebecca Sposato della scuola Parini di Sovico; Anna Beck, Stefano Montrasio ed Elena Angelica Pravato della scuola D’Acquisto di Cesano. Sono entrati nel novero dei maestri del lavoro Mario Pozzi di Meda e Mario Angelo Alari di Seveso. Una stella d’oro per festeggiare i venticinque anni nella federazione è stata consegnata a Cesare Molteni di Seregno, Damiano Molinari di Lissone e Paola Nannucci di Camparada. Sono stati premiati con un libro artistico i maestri Giuseppe Bruscella di Varedo e Marco Caimi di Seregno che hanno dimostrato di avere una particolare “vena” per l’arte. Un riconoscimento anche ad Alexandru Cazzaniga di Cesano Maderno e a Raffaele Cascella di Monza per la loro vicinanza e amicizia nei confronti della Federazione dei maestri del lavoro.