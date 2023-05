Muggiò: un orto aromatico alle elementari per insegnare a prendersi cura degli altri

Prendersi cura della terra e prendersi cura dei più piccoli. I bambini delle due classi quinte della primaria Ada Negri Muggiò hanno percorso un lungo cammino, da settembre a oggi e, dal progetto tutoring iniziato proprio con l’avvio dell’anno scolastico, che prevede l’accoglienza delle classi prime da parte delle classi quinte, ha preso il via il primo orto aromatico nel giardino della scuola.

Muggiò: un orto aromatico alle elementari, la storia delle “erbe miracolose” all’Ada Negri

Tutto è nato dalla storia “erbe miracolose” in cui ogni erba corrisponde a un folletto. Proprio a partire della storia i più grandi hanno iniziato il loro cammino di “tutor” nella veste di “folletti”. Un cammino che è durato per tutto l’anno, con tanto di scambio di conoscenze, di collaborazione nell’individuazione delle piantine sino all’idea di dare il giusto spazio alle erbe aromatiche. Con il supporto dell’associazione genitori, sempre presenti, le maestre hanno acquistato il materiale e, con i bambini delle quinte, hanno costruito una vasca in cui le piante hanno trovato dimora, il tutto sempre in collaborazione con i primini.

Muggiò Ada Negri progetto orto

Muggiò: un orto aromatico alle elementari, “era il nostro sogno”

«L’accoglienza e il prendersi cura degli alunni di prima è sempre stata una modalità della nostra scuola – spiega Laura Gamberini, maestra – e la realizzazione di un orto didattico il nostro sogno. La maestra Carmen, con la sua storia e con le piante ha dato il via a questo primo passo verso la nascita di un orto della scuola. Per tutto l’anno abbiamo lavorato e tutti i bambini della scuola, in realtà, si stanno prendendo cura del nostro speciale angolo dedicato alle piante aromatiche».

Muggiò: un orto aromatico alle elementari, dato vita anche a un ricettario

I ragazzi però, non si sono limitati alla piantumazione ma hanno continuato il viaggio alla scoperta delle origini e dell’uso di queste diverse tipologie di piantine e, tra una ricerca e l’altra è nata l’idea di dare vita a un ricettario, anche per ricambiare l’aiuto dei genitori, selezionando delle curiose e stuzzicanti ricette con ciascuna delle 28 piante, che hanno poi raccolto in due volumi e anche alcuni “Sali aromatici” realizzati proprio con le loro erbe. I ricettari sono in vendita e il ricavato aiuterà a finanziare le molteplici iniziative legate allo sviluppo delle conoscenze e competenze di tutti gli allievi della scuola, oltre a dare vita al sogno di avere un orto didattico per tutte le classi.

«È stato bello ma anche una responsabilità prendersi cura dei bambini di prima – dicono i “grandi” delle quinte – Si è creata una bella amicizia, anche noi avevamo iniziato così e lo ricordiamo ancora. Adesso loro si prenderanno cura non solo delle piantine ma, speriamo, anche dell’orto che le maestre tanto vorrebbero».

La valenza dell’orto è molteplice, da un lato rappresenta il prendersi cura, dall’altro uno spazio in cui collaborare tutti insieme, un luogo inclusivo. La realizzazione di un vero orto è impegnativa e richiede molto materiale, chissà se il sogno delle maestre e dei bambini, con l’aiuto di qualche sponsor potrà diventare