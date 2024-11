Muggiò: suonano alla porta i carabinieri, getta dalla finestra un etto di hashish

Da un minorenne pizzicato con dell’hashish i carabinieri di Muggiò sono risaliti al presunto pusher, un 33enne egiziano, tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Tutto ha preso avvio da un servizio di prevenzione per contrastare l’uso di sostanze stupefacenti: i militari muggioresi, in collaborazione con il personale della Sezione Operativa della Compagnia di Desio, hanno sottoposto a controllo un minorenne di passaggio in via Magenta, a Muggiò. Addosso gli è stata trovata una dose di hashish per uso personale.

Muggiò: un 33enne arrestato dai carabinieri, getta un etto di hashish dalla finestra

Accertamenti immediati hanno portato alla abitazione del nordafricano: all’arrivo delle forze dell’ordine, evidentemente colto di sorpresa, il 33enne avrebbe cercato di sbarazzarsi di di un panetto di hashish del peso di circa 100 grammi, di un coltello e di un portafogli con 290 euro gettandoli dalla finestra subito recuperati dai carabinieri. Da una successiva perquisizione domiciliare, nell’armadio della camera da letto sono stati rinvenuti altri 26 grammi della medesima sostanza stupefacente, custodita in tre involucri di cellophane, oltre a una busta con 1.100 euro in banconote da 50 euro. Requisiti anche un bilancino elettronico di precisione, un rotolo di pellicola per imballaggi e un coltello.

Il 33enne è stato dichiarato in arresto mentre il minorenne è stato segnalato al Prefetto di Monza per uso personale di sostanza stupefacente.