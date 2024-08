Muggiò, preso a bottigliate: attività del bar sospesa per dieci giorni

Sospensione temporanea dell’attività per 10 giorni da parte del Questore di Monza e Brianza Salvatore Barilaro per un bar di Muggiò dopo che sarebbe stati accertati “rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico”. Il provvedimento è scattato lo scorso 24 agosto, eseguito dai carabinieri della locale stazione. L’iniziativa del questore è scattata dopo che l’11 agosto scorso, poco dopo mezzanotte, una pattuglia dell’Arma è intervenuta dopo la segnalazione di una presunta “violenta lite, passata alle vie di fatto”, con una persona che sarebbe stata colpita “con due bottigliate alla testa da tre persone“.

Muggiò, sospensione temporanea della attività del bar: “Rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico”

Sempre da accertamenti delle forze dell’ordine il locale sarebbe risultato essere: “abituale ritrovo di persone gravate da precedenti di polizia per gravi reati relativi all’uso personale di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche, rapina, lesioni personali, furto aggravato, resistenza a Pubblico Ufficiale”. L’attività svolta dai militari dell’Arma dei Carabinieri: “ha consentito di istruire il procedimento amministrativo da parte della Divisione Polizia Amministrativa della Questura di Monza e della Brianza per l’adozione del provvedimento di chiusura ex art. 100 T.U.L.P.S da parte del Questore”.