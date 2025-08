Motociclista minorenne e spericolato sanzionato per migliaia di euro a Ceriano Laghetto

A tutta velocità con una motocicletta senza targa e piuttosto rumorosa. A seguito di numerose segnalazioni pervenute dai cittadini e grazie ai controlli intensificati con le pattuglie serali straordinarie, gli agenti della Polizia Locale di Ceriano Laghetto hanno individuato e fermato un minorenne responsabile di pericolose manovre su un mezzo da cross privo di targa nella zona tra via Stra Meda e via Campaccio, procurando disturbo alla quiete pubblica dei residenti della zona. Grazie alle telecamere di sorveglianza comunali e all’attività mirata delle pattuglie, gli agenti hanno localizzato il veicolo e monitorato i movimenti del giovane conducente, evitando volutamente un inseguimento che avrebbe potuto mettere in pericolo il ragazzo e chiunque avesse incontrato sulla strada.

Ammende per migliaia di euro

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e i genitori del ragazzo sono stati convocati al comando della Polizia Locale. Il giovane era alla guida di un veicolo non omologato per la circolazione stradale, privo di targa e senza copertura assicurativa obbligatoria, oltre a non essere in possesso della patente adeguata; sono state spiccate sanzioni amministrative per alcune migliaia di euro.