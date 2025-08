Morta nell’incendio della sua casa, il saluto commosso di Uisp Monza Brianza pallacanestro a Elena Quattrone

L’hanno trovata riversa nel bagno, dove probabilmente aveva cercato rifugio dalle fiamme e dal fumo che hanno invaso il suo appartamento, a Locate Triulzi, distrutto da un violento incendio. E’ morta così nella notte tra giovedì 31 luglio e venerdì 1 luglio Elena Quattrone, 59 anni. Una tragedia anche un po’ monzese. La donna era infatti consigliera del comitato Monza e Brianza della Uisp pallacanestro, Unione italiana sport per tutti.

Morta in un incendio consigliera Uisp Monza Brianza

“Con il cuore spezzato diciamo addio alla nostra cara Elena Quattrone, amica sincera e speciale, che a lungo ha accompagnato i passi della nostra associazione, ricoprendo anche la carica di consigliera del Comitato di Monza-Brianza nell’ultimo quadriennio – si legge in un post social Uisp MB pallacanestro – La sua scomparsa tragica lascia un profondo dolore e un vuoto enorme nelle nostre vite e nel nostro cammino. La sua energia, il suo impegno e il suo sorriso resteranno per sempre con noi. Riposa in pace Elena, ci mancherai per sempre”.