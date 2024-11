Monza: Wom Market per Mammarita, mercato benefico di abiti per bambini

Il WOM Market Mammarita apre i battenti sabato per tutto il giorno ospite della tradizionale Fiera Gastronomica promossa da Inner Wheel prima di Natale. Wom è termine inglese che sta per “Word of Mouth”, ovvero il passaparola.

Qui a realizzare questo mercatino benefico è stata Martina Sassoli, consigliera in consiglio comunale e regionale che, da mamma, si è resa conto della quantità di camicie, pantaloni, giacche che non vanno più bene ad un bambino in crescita tra un cambio di stagione e l’altro.

Monza: Wom Market per Mammarita, l’idea di Martina Sassola sabato allo Sporting

«Da qui l’idea di ridare valore a questi abiti con un’iniziativa benefica a favore del centro Mammarita – racconta Sassoli – abbiamo subito coinvolto, tra maggio e giugno, alcune scuole di Monza come Collegio Villoresi, il Preziosissimo Sangue, l’ Istituto Canossiane Monza, il Baby College, lo Junior College chiedendo alle famiglie di portare gli abiti destinati alla vendita ricevendo un grande entusiasmo e centinaia di adesioni».

Ora gli abiti selezionati saranno al centro del market benefico aperto a tutti che si svolgerà sabato allo Sporting fino alle 18.30.

«In questo modo – conclude Sassoli – diamo una nuova vita agli abiti e agli accessori, facciamo un’operazione di economia circolare, attraverso il recupero di indumenti e accessori dismessi, di economia sociale poiché gli indumenti vengono venduti a prezzi accessibili ed economia solidale, visto che il ricavato è destinato al 100% a sostenere le attività del Centro Mammarita che da anni sul territorio si occupa di minori».