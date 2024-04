Monza, vive abusivamente in locali comunali: rintracciato e denunciato

È stato denunciato e fotosegnalato al comando della polizia locale l’uomo che aveva eletto dei locali fatiscenti di proprietà comunale in via Luca della Robbia a propria residenza. Cittadino straniero, forse tunisino ma privo di qualsiasi documento, è stato rintracciato dalla polizia locale in un edificio ad uso servizi, anche sportivi, durante un’attività di messa in sicurezza di alcuni locali.

Monza, vive abusivamente in locali comunali: polizia locale sul posto lunedì 8 aprile

Nella mattina dell’8 aprile, su richiesta di altri uffici comunali, è quindi intervenuta una pattuglia per garantire la sicurezza di intervento.

L’uomo, classe ’87, è stato accompagnato negli uffici del comando per una prima identificazione e quindi è stato trasportato negli uffici della questura dove è stato sottoposto a rilievi foto dattiloscopici. Non essendo emersi motivi per trattenerlo ulteriormente, è stato denunciato in stato di libertà per i reati correlati all’occupazione del luogo in cui viveva.