Monza viale Elvezia e Desio nord, chiusure notturne delle rampe della Statale 36 per lavori

Chiusure notturne per lavori di manutenzione di due svincoli in territorio della provincia di Monza e Brianza lungo la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L’ha annunciato Strade Anas attraverso due ordinanze protocollate. Dal 2 dicembre fino al 14 del mese, sempre dalle 21 alle 6 del mattino, annunciata la chiusura al traffico della rampa di ingresso dello svincolo di viale Elvezia, a Monza, in direzione Milano “per i lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del sovrappasso”.

Dal 5 all’11 dicembre, inoltre, con medesimi orari, esclusi i giorni festivi e prefestivi, chiusa inoltre la rampa di ingresso, sullo svincolo in entrata, Svincolo Desio nord, Carreggiata sud direzione Milano “per i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale ammalorata”.